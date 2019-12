De Magistris: "Rispetto per i tifosi! Squadra non lotta, non ha voglia e non è professionale!"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 9, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli: "Non mi piace come stanno andando le cose nel Napoli, mi sembra una squadra che non ha voglia, che non combatte, che non ha gioco. Se vai in campo e già hai deciso di non lottare, o di lottare solo in alcune partite, questo ha poco a che fare con il professionismo. Serve più rispetto per la città e i tifosi. Si possono recuperare lo spirito e la coesione ma lo devono volere il presidente, l’allenatore e i giocatori: non stiamo parlando di persone che per hobby scendono ogni tanto a giocare a pallone, ma di giocatori e allenatore che guadagnano fior fior di denari e un presidente che guadagna tanto con i tifosi, con il calcio e la nostra città. Gradiremmo avere quanto meno quella voglia di giocare, poi - ha concluso il Sindaco - puoi anche perdere”.