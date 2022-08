Demme si scusa: "Sbagliato renderlo noto on line. Siamo uniti, conta la squadra"

Ha fatto rumore la storia Instagram di Diego Demme che ha praticamente attaccato il compagno di squadra Anguissa per il suo infortunio

Ha fatto rumore la storia Instagram di Diego Demme che ieri sera ha praticamente attaccato il compagno di squadra Anguissa per il suo infortunio: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro SI. Stay positive". Il centrocampista, in seguito alle polemiche, ha prima disattivato il suo profilo Instagram e poi ha pubblicato questo messaggio di scuse: "Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto, siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita in casa, forza Napoli sempre", il messaggio di Demme per provare a spegnere le polemiche ed evitare probabilmente anche provvedimenti.