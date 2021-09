Demme verso il rientro: verrà convocato contro la Sampdoria?

Quest’oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno dopo il netto successo di ieri sera contro l’Udinese. La squadra di Spalletti è ora attesa dalla trasferta di Genova in programma giovedì alle 18.30. La buona notizia riguarda Diego Demme. Il centrocampista ha svolto l’intera seduta in gruppo. Dopo la lesione del collaterale mediale rimediata nell’amichevole a Dimaro contro la Pro Vercelli che gli è costata un lungo stop, Demme è sempre più vicino al rientro. Potrebbe anche essere convocato da Spalletti per la sfida contro la Sampdoria.