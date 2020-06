Di Lorenzo a Dazn: "Verona tosto, qui per imporre il nostro gioco come ci chiede Gattuso"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dal match con il Verona, il primo in campionato per gli azzurri dopo l'emergenza-coronavirus, è intervenuto al microfono di Dazn: "L'Hellas sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra tosta, che corre tanto. Ma noi abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di imporre il nostro gioco, come ci chiede il mister".