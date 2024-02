Di Lorenzo a Prime: "Buon punto di partenza, è tutto aperto. Osimhen? Un campione, ha la testa giusta"

Nel post-partita di Napoli-Barcellona, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

E’ la partita che volevate? “Penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte con grandi campioni.

C’è stata la svolta col nuovo corso? “Si è visto qualcosa di quello che abbiamo provato ieri, anche se il tempo è stato poco. Siamo stati compatti, da squadra. E’ un punto di partenza importante. Abbiamo fatto qualcosina anche stamattina, la squadra si è resa subito disponibile. Abbiamo fatto qualcosa in più, un passettino in avanti. Ce la giocheremo al ritorno, è ancora tutto aperto”.

Quando è importante il ritorno di Osimhen? “ E’ un ritorno importante per noi, Victor è un grandissimo campione. E’ tornato benissimo, con la testa giusta come tutti sapevamo. Ci darà una mano nelle partite che ci mancano. Con Simeone e Raspadori il mister ha grande scelta, deciderà di volta in volta.

E’ tutto aperto per la qualificazione: “Sicuramente aver trovato il pareggio è stato importante, andremo là contro una grande squadra e su un campo difficile e ci giocheremo il passaggio del turno che è importante per tutti: la squadra, la società e i tifosi che anche stasera sono stati vicini alla squadra. Quindi daremo il massimo per passare il turno”.