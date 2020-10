Di Lorenzo a Sky: "L'AZ ha difeso, meritavamo noi! I complimenti post-Atalanta non hanno inciso"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, dopo il k.o. interno rimediato in Europa League con l'AZ Alkmaar è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo fatto la nostra partita, imponendo il nostro gioco come vuole il mister. Siamo stati poco concreti, dispiace per il risultato perché avremmo meritato la vittoria. I complimenti dopo l'Atalanta non hanno inciso, abbiamo cancellato subito quella partita e ci siamo concentrati su questa. La prestazione c'è stata. Ora guardiamo avanti, visto che si rigioca subito".

Può aver influito il caso legato ai positivi in casa AZ? "Ormai ci siamo abituati a queste situazioni. E' un periodo particolare per tutto il calcio, è troppo facile dire che abbia influito questo, non c'entra niente. Noi abbiamo condotto la partita, dispiace non aver concretizzato le occasioni".

Zero punti in un girone complicato, ma siamo solo all'inizio. "E' un girone difficile, con squadre che giocano bene e stanno facendo bene in campionato. Volevamo vincere, ma è solo la prima partita e proveremo a recuperare dalle prossime perché questa è una competizione in cui vogliamo fare bene".

Avete preso gol all'unico tiro in porta. "Dispiace per questo. L'AZ è venuto qui e s'è difeso bene. Tutti dietro la linea della palla e via in contropiede, poi hanno segnato nell'unica occasione. Ora pensiamo subito al Benevento".