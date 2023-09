Di Lorenzo a Sky: "Vinto sapendo soffrire. Noi siamo concentrati, le voci non ci interessano"

Nel post-partita di Braga-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Braga-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Risultato importante, in Champions le partite sono tutte difficili. E’ un girone difficile, quindi partire con una vittoria in trasferta è importante per il prosieguo del girone.

Il gol? “Non l’ho presa benissimo, ma in questi casi è forse meglio così. Quando uno non prende la palla può anche non segnare. Sono stato fortunato che la palla è entrata”.

Ci spieghi l’esultanza dopo il gol? “Nessun segnale, ho esultato con i miei compagni, con i miei amici, la panchina e lo spogliatoio. Secondo me lo spogliatoio è la parte più importante che c’è nel calcio, ci tenevo ad esultare con i miei compagni”.

Dovete ancora migliorare? “Dobbiamo migliorare in tante fasi della partita, oggi abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo il loro palleggio ma la squadra ha saputo soffrire. Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più, anche nel secondo tempo purtroppo Raspadori ha dato male la palla a Osimhen. Però abbiamo avuto anche noi le occasioni per chiudere la partita. Nel calcio è così, se non fai il secondo gol rischi di prendere l’1-1. Ma è una vittoria sofferta e importante”.

Miglioramenti rispetto a Genova? “Ogni partita è difficile, a Genova non è stata la nostra miglior partita, oggi ci siamo rifatti in tanti aspetti. Sarà una stagione lunga e difficile ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Pronti a seguire l’allenatore del quale si è parlato tanto in questi giorni? “A me e alla squadra non interessa quello che dice la gente e quello che dicono fuori. La squadra è concentrata e quello che dicono non ci deve interessare”.