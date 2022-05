Di Lorenzo all'intervallo: "Dobbiamo vincere per il nostro capitano e per la gente"

Nell'intervallo di Napoli-Genoa, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto al microfono di Dazn.

Nell'intervallo di Napoli-Genoa, il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto al microfono di Dazn: "Fa molto caldo, dobbiamo essere bravi a tenere palla, a farla girare bene e a trovare il secondo gol".

Insigne emozionato? "E' emozionante per noi immagino per lui. Dobbiamo vincere per il nostro capitano e per la gente che è venuta"