Di Lorenzo è azzurro: oggi le visite a Villa Stuart, domani la firma: di dettagli del contratto

Giovanni Di Lorenzo si appresta a diventare il primo acquisto del Napoli 2019-20. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che propone nelle sue pagine un’intervista con il calciatore ormai azzurro, svela le prossime tappe per la finalizzazione della trattativa con il terzino 25enne esploso quest’anno nelle fila dell’Empoli. Oggi il calciatore sosterrà le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart. Per domani è prevista, invece, la firma sul contratto: 1,2 milioni netti a stagione per cinque anni.