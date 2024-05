Di Lorenzo esplode sui social sui dubbi sul suo forfait: “Squallidi, vergogna!”

"Chissà se è vero" scriveva questa mattina un quotidiano in riferimento alla gastroenterite accusata da Di Lorenzo

"Chissà se è vero" scriveva questa mattina un quotidiano in riferimento alla gastroenterite accusata dal capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, costretto per questo motivo a saltare la sfida contro la Fiorentina come aveva annunciato ieri il Napoli.

Erano dunque state messe in dubbio le condizioni del capitano del Napoli che sui social ha postato l'articolo e ha replicato: "Che vergogna, squallidi".