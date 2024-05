Di Lorenzo out contro la Fiorentina: spiegato il motivo

A sorpresa Giovanni Di Lorenzo è risultato fuori dall'undici titolare di Francesco Calzona, ma non si tratta di scelta tattica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A sorpresa Giovanni Di Lorenzo è risultato fuori dall'undici titolare di Francesco Calzona per la gara di stasera contro la Fiorentina. Non si tratta però di una scelta tattica, come spiegato dalla SSCNAPOLI attraverso il proprio profilo ufficiale X il capitano azzurro ha accusato una gastroenterite acuta nel primo pomeriggio e quindi non sarà della partita.

La nota del club: "Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per il match. Il Capitano azzurro ha accusato una gastroenterite acuta nel primo pomeriggio".