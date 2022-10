Di Lorenzo in mixed: “Che gruppo! Ora non montiamoci la testa e continuiamo a spingere forte”

Al termine del match vinto 4-2 contro l’Ajax che è valso il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in mixed zone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match vinto 4-2 contro l’Ajax che è valso il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in mixed zone: “In ritiro non sono stato troppo a fare calcoli. Siamo partiti con l'ambiente un po' dispiaciuto per le tante partenze, ma noi all'interno della squadra ci siamo impegnati fin da subito per partire con il piede giusto in campionato e in Champions. Ci siamo riusciti e siamo contenti, è un grande risultato per noi aver passato il girone e dobbiamo essere tutti contenti".

Qual è il segreto di Di Lorenzo e della sua continuità? "Alla base c'è il lavoro settimanale, sono contento di questo mio inizio di stagione. Penso che è il collettivo che poi esalta il singolo, quindi il merito è anche dei miei compagni e del mister che mi permettono di fare bene. C'è ancora tanto da lavorare ma siamo partiti bene e siamo contenti così”.

Su Lozano: "Chucky è un giocatore importante per noi, quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo in fase offensiva e gioca benissimo anche in fase difensiva".

A chi dedichi la qualificazione? “Al gruppo, ci siamo subito compattati in una situazione di dispiacere dell'ambiente all'inizio, siamo contenti che si sia creato questo nuovo gruppo e che siamo arrivati a questa qualificazione".

In chiusura: "Devo migliorare nel rapporto con gli arbitri, crescerò sotto questo aspetto qui”.

Dove può migliorare ancora questo Napoli? “Intanto ci godiamo questo inizio di stagione, tutti stiamo dando il massimo e si vedono i frutti del lavoro settimanale. Non dobbiamo montarci la testa, ma dobbiamo continuare a spingere forte".