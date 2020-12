Diego, guerra all'eredità: non c'è testamento e ci sono 6 figli non riconosciuti che pretendono qualcosa

Ora, con la sua morte, è guerra all'eredità di Diego Armando Maradona. Ci sono 5 figli e altri 6 non riconosciuti che pretendono una fetta della torta per i quali è stato richiesto almeno il test del Dna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che non esiste testamento, ma secondo la legge argentina l'eredità, i 75-85 milioni tra beni e proprietà, andrà di diritto ai 5 figli e forse anche all'ex moglie Claudia.