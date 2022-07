Dir. Marketing Coca-Cola: "SSCNapoli grande club. E ci sposiamo bene con la pizza..."

Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro, anche le dichiarazioni di Raluca Vlad, Marketing Director di Coca-Cola Italia

SSC Napoli e Coca-Cola hanno annunciato l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella categoria dei soft drinks. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro, anche le dichiarazioni di Raluca Vlad, Marketing Director di Coca-Cola Italia

“Siamo entusiasti di avviare questo percorso insieme a una grande società sportiva come la SSC Napoli, in una città in cui ci sentiamo di casa proprio perchè condividiamo con i napoletani una tradizione di passione per il calcio e per i valori che rappresenta, anche nella quotidianità. Coca-Cola è da sempre un brand associato alla felicità e allo stare insieme, allo stadio o a casa. Magari con l’altra passione napoletana che si sposa bene con Coca-Cola, la pizza!”.