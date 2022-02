Divieto di alcol a Fuorigrotta per la partita: multe fino a 500 euro per i trasgressori

Oggi in occasione della super sfida Napoli-Barcellona sarà una giornata alcol-free. Infatti per ragioni di sicurezza è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e di qualsiasi bevanda alcolica. Il divieto nella zona di Fuorigrotta va in vigore tre ore prima della partita allo stadio Maradona che inizierà alle 21. Il divieto è valido per nell’impianto sportivo e in tutti gli esercizi di Fuorigrotta, in prossimità dello stadio e durerà fino a due ore dopo la fine della partita. Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.