Ds Inter: "Mertens? C'è stato un contatto, avvisammo ADL ma sua priorità sempre il Napoli"

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche dei rumors su Mertens: "Mertens? Ho un ottimo rapporto con Giuntoli, so che Marotta ha anche chiamato ADL. Un contatto c'è stato, non so se ha firmato ma era un giocatore in scadenza quindi ha avuto delle possibilità e c'è stato un contatto molto recente. Se è rimasto, sono contento per lui, mi è sempre stato detto che la sua priorità era di restare quindi non ho capito tutto l'interesse mediatico su Mertens all'Inter".