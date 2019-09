Ds Lecce: "Col Napoli niente da perdere ma sarà come scalare una montagna! Liverani studierà gli azzurri..."

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del prossimo match di campionato che vedrà proprio i pugliesi contro il Napoli di Ancelotti: "A Milano abbiamo meritato di perdere, forse ingenerosamente per 4-0. Se prendi quei gol lì da lontano, e fai tirare giocatori forti come Candreva e Brozovic, evidentemente qualche errore l'hai commesso. Ci è rimasta, però, qualche nota positiva da Milano, come l'approccio alla partita ed il modo di stare in campo. A Torino siamo tornati quelli dell'anno scorso. In Serie A è difficile proporre il gioco dello scorso anno, a Torino c'è stata la consapevolezza che ce la possiamo giocare contro quelle al nostro livello per cercare di salvarci. Liverani è un martello pneumatico, uno stimolo costante che non lascia niente al caso, è un allenatore carismatico che sta trasmettendo mentalità ai nostri giocatori.

Napoli? Le partite in Serie A sono tutte difficili, abbiamo persona a Milano ed in casa contro il Verona, affrontare il Napoli che ha uno dei migliori tre allenatori del mondo, una squadra collaudata che gioca insieme da tanti anni, con campioni di altissimo livello, mentre noi un anno e mezzo fa giocavamo contro il Bisceglie. Per noi è come scalare una montagna quasi impossibile, ma non abbiamo niente da perdere. Abbiamo le nostre qualità, ce la giocheremo a viso aperto, il mister studierà molto gli avversari, dovessimo portare a casa anche un pareggio sarebbe un grande risultato".