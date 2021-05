Due cambi già certi e Mertens dalla panchina: le scelte di Gattuso

Saranno diverse le novità di formazione in vista della gara di questa sera contro l'Udinese. Gattuso conferma il 4-2-3-1 ma pensa a due novità: Bakayoko al posto di Demme e Lozano giocherà al posto di Politano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che potrebbero esserci altre sorprese, come Ospina al posto di Meret. Di sicuro, in attacco ci sarà Osimhen. Mertens è recuperato ma partirà solo dalla panchina. Spazio al nigeriano che è in grande forma.