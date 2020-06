E’ arrivato il torrido caldo africano

(Di Carmine Ubertone) Nell’incessante transitare si trovano nuove destinazioni, nell’attraversare si rivelano le nuove strade ma solo con la mobilità si scopre la realtà. Questo è il caso di Victor Osimhen. L’attaccante è atterrato a Napoli stamane, per visitare quella che potrebbe essere la sua prossima città. Victor, per età e qualità, è entrato di prepotenza nel mirino del Napoli per la prossima sessione di calciomercato: è tra i giovani calciatori più importanti del panorama calcistico mondiale e rappresenterebbe un grande acquisto nel reparto offensivo nel caso di un possibile addio di Milik.

I paragoni con gli dei del calcio africano come Drogba ed Eto’o sono a migliaia: Osimhen, negli ultimi anni, ha lavorato tantissimo sulla finalizzazione diventando un attaccante che sotto porta raramente sbaglia. Quello che spicca di lui è l'essere un moto perpetuo su tutta la zona offensiva, l'ossessione per la porta, quella corsa devastante che gli permette di prendere metri sui difensori avversari e quel puntare tutto sulla profondità, caratteristica che lo rende perfetto per il modo di giocare di Gattuso. L’attaccante nigeriano è stato inserito nelle classifiche di rendimento degli Under 21 del 2019 dei 5 top campionati, per valutazione al primo posto davanti a gente come quel fenomeno di Kyrian Mbappe.

In attesa di concretizzare il tutto, Osimhen sta vivendo il primo giorno a Napoli, in quella che nelle intenzioni del club azzurro dovrebbe essere la sua prossima città. Il nigeriano è da sempre il primo della lista, ora si entrerà nel vivo della trattativa. Le cose più belle nascono all’improvviso. E’ inutile dannarsi, è sbagliato programmare le giornate, le cose da fare, perché quando meno te lo aspetti, è tutto più bello. I napoletani sono avvisati, in città è arrivato il torrido caldo africano.