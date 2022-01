E' fatta per Mathias Olivera, ma arriverà a luglio: le cifre dell'accordo col Getafe

A fine stagione il Napoli saluterà Faouzi Ghoulam dopo un lungo matrimonio e lì, sulla sinistra, accoglierà Mathias Olivera. L'affare per il terzino uruguaiano, classe '97 attualmente è in forza al Getafe, è ai dettagli, come confermato anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola:

"Dicono che il ds Giuntoli lo abbia praticamente preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il club azzurro lo pagherà 11 milioni più i bonus. Dicono che ormai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni".