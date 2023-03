E' già mercato: doppia idea sulle fasce per rinforzare l'attacco

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Riferimento ai primi rumors di mercato

"Se poi un buco dovesse aprirsi su una corsia, allora il Napoli potrebbe ritrovarsi in viaggio verso Sassuolo, anche solo con il pensiero, per industriarsi su Armand Laurienté (24) di tre anni più giovane di Adama Traore (27), che non costerebbe niente". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Riferimento ai primi rumors di mercato col Napoli che potrebbe rinforzarsi sulle corsie laterali la prossima estate.