"E' la prima volta che vinco e mi fai la morale?", lite Spalletti-Allegri: la ricostruzione

"Lite furibonda Spalletti Allegri" scrive sui social il giornalista Carlo Alvino. Lo scrive anche il giornalista Rai Alessandro Antinelli: "Duro confronto Allegri Spalletti a fine gara in sala stampa. Adrenalina alta".

A quanto pare c'è stato un alterco anche abbastanza vivace tra i due tecnici in sala stampa. Cosa è successo lo ha spiegato Spalletti in conferenza stamp: “Volevo salutarlo, sono andato a rincorrerlo all'inizio e alla fine. Frizioni? Vi è sembrato male, zero frizioni. Non gli ho detto niente mai, ho sempre perso ca**o. Una volta che vinco mi viene a fare la morale? Boh".

Allegri avrebbe detto a Spalletti: "Vergognati, hai protestato e ti sei lamentato per tutta la partita".