Eintracht, Glasner in conferenza: "Napoli troppo forte per noi, è al livello del Bayern! Sugli scontri..."

Al termine della gara contro il Napoli, l'allenatore dell'Eintracht Oliver Glasner risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Maradona. Su Tuttonapoli.net, come al solito, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.37 - Inizia la conferenza: “Ci abbiamo provato ed era impossibile, il Napoli è decisamente più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato le cose, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Non dobbiamo parlare di Kolo Muani”.

Vi sareste augurati un finale diverso per cosa è successo?

"Sono un allenatore e non sono un politico, non mi interesso della criminalità, sono contrario ad ogni forma che sia a Napoli, in Germania. Però, ecco, parliamo di sport".