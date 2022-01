Emergenza verso la fine: col Bologna tornano in 5 e c'è attesa per Zielinski

Il Napoli deve voltare pagina e lunedì contro il Bologna Spalletti ritroverà diversi calciatori. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mario Rui si è negativizzato, Meret, Malcuit e Lozano si sono già rivisti e torneranno a disposizione anche per il campionato (per il portiere tutto dipenderà da Ospina che ieri è uscito a fine primo tempo dopo aver accusato un risentimento al polpaccio sinistro), altri contano di recuperare a breve e altri ancora, vedi Zielinski, positivo dall'8 gennaio, aspettano un cenno - un tampone negativo - per tornare a correre e riprendere da dove s'erano fermati".