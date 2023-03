Entusiasmo dilagante: Spalletti canta con i tifosi cori per Osimhen a Castel Volturno

Sul Corriere del Mezzogiorno si celebra il grande traguardo raggiunti dagli azzurri contro l'Eintracht.





In una stagione in cui i sogni s’intersecano tra l’Italia e l’Europa, mentre si pregusta il terzo scudetto dopo 33 anni, c’è un pezzo di storia che il Napoli ha già portato a casa: entrare tra le prime otto d’Europa. Sul Corriere del Mezzogiorno si celebra il grande traguardo raggiunti dagli azzurri contro l'Eintracht.

"Nel day-after a Castel Volturno l’entusiasmo è dilagante, al punto che anche Spalletti si unisce a qualche tifoso che canta cori per Osimhen. È inevitabile aprire il cuore alla gioia ma allo stesso tempo c’è sempre la lezione di Roosevelt ad ispirare il lavoro: «Occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra». Oggi alle 12 c’è il sorteggio e il Napoli si gode la considerazione dell’Europa intera: le parole di Guardiola, Ancelotti e i media stranieri che considerano gli azzurri uno spauracchio per qualsiasi avversario, anche per i top team.