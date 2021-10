Espugnata Firenze! Il Napoli non la chiude, ma poi controlla da big: è 2-1!

Il Napoli vince anche a Firenze e porta a 7 la striscia di vittorie consecutive in campionato. Tante le occasioni per i partenopei per chiuderla a campo aperta nella ripresa, ma gli azzurri hanno tenuta botta sugli ultimi tentativi confusi dei viola e portato a casa una vittoria importante, rimontando lo svantaggio di Quarta con Lozano, su rigore parato a Insigne, e poi con il colpo di testa di Rrahmani.