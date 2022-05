Fabian e Koulibaly come Insigne: sempre più concreta l'ipotesi addio a scadenza

Fabian Ruiz piace al Real e all'Atletico, ma lui ha ancora un altro anno di contratto: nessuna offerta da registrare, al momento

Fabian Ruiz piace al Real e all'Atletico, ma lui ha ancora un altro anno di contratto: nessuna offerta da registrare, al momento, e ciò significa che se non arriverà una proposta appetibile per tutti, e se alla fine non cambierà idea sul prolungamento, potrebbe trascorrere l'ultima stagione in scadenza. Un po' quello che potrebbe accadere con Koulibaly, altro uomo in scadenza 2023. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.