Fabian: "Fantastico essere al Psg, è un top club dove giocano i migliori al mondo!"

Prime parole di Fabian Ruiz da nuovo calciatore del Psg, è la stessa società francese a pubblicarle sui social: "Sono felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È fantastico per me iniziare questa nuova fase della mia carriera e sono orgoglioso di entrare a far parte di uno dei migliori club d'Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero entusiasmante" ha detto l'andaluso.