Fabian fermato dalla faringite: oggi non si è allenato, in forte dubbio per Norvegia-Spagna

Virus influenzale per Fabian Ruiz. Stando a quanto riferito da AS, stamattina il centrocampista non s'è allenato con la Spagna a causa di una faringite. L'azzurro si aggiunge a Ceballos, anch'egli out ma per problemi muscolari, ed entrambi sono in forte dubbio per la Norvegia, contro cui la Roja giocherà sabato. Entrambi, dunque, potrebbero essere a disposizione solo per l'altro match con la Svezia a Stoccolma.