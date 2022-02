Fabian in conferenza: "Vogliamo battere il Barça e arrivare in fondo all'EL. Sul contratto..."

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona.

Quanto vale per voi l'Europa League?

"Sappiamo che è una competizione importante, dobbiamo andare fino alla fine e vincere tutte le gare. Loro sono forti, ma anche noi stiamo facendo bene. Speriamo domani di vincerla"

Stamattina Pedri diceva che la gara la vincerà dominando il centrocampo

"Non soltanto il centrocampo, a noi piace avere il possesso della palla e dominare la partita, ma piace anche al Barcellona. Sarà una guerra. Cerchermo di avere la palla, di tenere il pallone il più tempo possibile".

Come si affronta un club così blasonato?

"Sappiamo che loro saranno in campo per vincere, ma anche noi. Abbiamo preparato la gara con voglia, speriamo di portare un bel risultato a casa anche se sappiamo che sarà molto difficile".

Cosa pensi di Busquets

"Non posso mai criticare un giocatore come lui, ha vinto tantissimo".

Dove si deciderà la qualificazione?

"Loro hanno fatto acquisti nel mercato invernale, l'eliminatoria sarà molto difficile. Ci sono due gare da giocare, si inizia domani e speriamo di fare un buon risultato per avere un piccolo vantaggio nella sfida di ritorno".

In questo momento il Barcellona fa meno paura del passato?

"Assolutamente no, è una grande squadra che ha grandi calciatori".

Cosa cambia nel giocare con Lobotka o Anguissa?

"Non cambia niente, sono grandi giocatori. Portiamo avanti la nostra idea di gioco".

Il Napoli è tra i candidati alla vittoria finale?

"Non so se siamo tra i favoriti, ma so che siamo una squadra forte e vogliamo lottare per andare più avanti possibile. Non penso ci siano favoriti in questa sfida, la differenza la faranno i particolari".

Ti immagini in un futuro al Barcellona?

"È sempre bello sentirsi accostato alle grandi squadre, soprattutto le spagnole. Però ho un altro anno di contratto, sto molto bene a Napoli e mi sto concentrando solo sulla gara di domani che sarà difficilissima".