FIGC, Gravina: "Possibile ipotesi di finire i campionati tra settembre e ottobre"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni de la Domenica Sportiva rilanciando una nuova ipotesi per la ripartenza del campionato di Serie A, di seguito un'anticipazione dell'intervista:

"Finire i campionati a settembre od ottobre? Si tratta di un'ipotesi. Al momento una possibile data per ripartire potrebbe essere quella del 17 maggio, ma ci tengo a precisare che è solo un’ipotesi. Chiudere la stagione sarebbe il modo migliore non solo per non compromettere la stagione 2019/2020, ma anche per evitare di compromettere in ogni modo la stagione 2020/2021".