Fiorentina-Napoli 1-2, le pagelle: Rrahmani super! Osimhen li fa impazzire: non si può arginare

Ospina 6,5 - Non può nulla sul gol in mezza girata, per il resto una parata non impossibile ad inizio gara e poco altro. Sempre sicuro nelle uscite e nel giro palla non manca qualche errore ma si prende parecchi rischi.

Di Lorenzo 6 - Nico Gonzalez è un cliente scomodo, lo soffre come da previsione in qualche frangente, ma in tante situazioni riesce anche a chiudere e ripartire con prepotenza. Poche sovrapposizioni, ma si gioca in verticale e non c'è tempo per uno sviluppo elaborato del matvch.

Rrahmani 7,5 - Altra prova straordinaria. Trova il gol con una frustata che indirizza il pallone nell'angolo lontano, ma al di là del gol - pesantissimo e che indirizza la partita - è perfetto difensivamente. Non si prende rischi in area su alcune situazioni rischiose, bada al sodo e non sbaglia un intervento.

Koulibaly 7 - Non è semplice far partire l'azione da dietro nel primo tempo e si affida spesso al lancio lungo, con risultati chiaramente alterni. Sbaglia poco o nulla difensivamente, uscendo vincitore da alcuni uno contro uno potenzialmente pericolosissimi.

Mario Rui 6 - Un giallo evitabile, che sta diventando abitudine, per il resto però è autore di una buona prova. Attento più che altro difensivamente, in uscita prova a giocare semplice e lanciare subito gli attaccanti negli spazi.

Fabian 6,5 - Appena ha un po' di libertà, dopo la prima mezz'ora di grande intensità dei viola, fa vedere la sua qualità. Bellissima la palla che lancia Osimhen uno contro uno per andarsi a prendere il rigore. Nonostante le difficoltà del primo tempo ed il cambio, chiude comunque con 53 tocchi, più di tutti i suoi compagni (dall'84' Mertens sv)

Anguissa 7 - Non manca qualche fase di sofferenza nel primo tempo, ma nella ripresa - come ormai consuetudine - alza il suo livello e inizia a recuperare e rifinire anche l'azione. Bravissimo nel finale nell'evitare falli inutili e chiudere i varchi centrali nella nuova disposizione con Demme.

Lozano 7 - Nel momento più difficile, probabilmente, ha il merito di ribattere in rete il rigore per il pareggio. Lo favorisce paradossalmente che non parte forte, ma resta più esternamente. Quando punta la porta non lo prendono, ma accade poche volte. Prorpio quando la partita si apre, e può fare la differenza, viene richiamato in panchina (dal 57' Politano 6.5 - Straordinario in allungo, anche se non trova sempre la scelta giusta o l'ultimo passaggio. Si sacrifica, ed esalta anche, in fase difensiva)

Zielinski 6 - E' sempre francobollato nel primo tempo di enorme pressione dei viola, si libera raramente e quando lo fa le giocate sono comunque complesse. Tira comunque fuori un uomo, liberando spazi ai compagni e fa quello che può fino al cambio (dal 57' Elmas 6 - Non incide granché, anche se ha l'attenuante di subentrare al centro, per poi spostarsi lateralmente cambiando più volte zona. In ritardo su un suggerimento di Politano)

Insigne 6 - Dopo l'ultimo rigore, non irresistibile, non sembra tranquillo. Ne viene fuori un altro rigoraccio, ma per fortuna disturba la respinta e Lozano firma il pareggio. Qualche buona combinazione, anche diversi errori quando si mette in proprio. Viene sostituito, ne ha ancora a quanto dice e non la prende bene (dal 70' Demme 6 - Al ritorno dopo l'infortunio, non ha chiaramente brillantezza e lo si vede da un fallo ingenuo ed in ritardo nel finale)

Osimhen 7,5 - Ormai è un incubo per ogni avversario. Tiene in apprensione la difesa, condizionandola, anche quando sono i viola in possesso, costretti a costruire in sicurezza per evitare palle perse in uscita. Basta una palla di prima di Fabian dalla propria trequarti per punire la linea alta dei viola in occasione del rigore. Subisce tanti falli, anche spalla alla porta, ma tiene botta e scatta a ripetizione divorandosi poi il 3-1 (dall'84' Petagna sv)