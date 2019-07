FORMAZIONI UFFICIALI - Undici sperimentale nel primo test: out i nazionali, Gaetano in mediana

Primo test per il Napoli in quel di Dimaro, inconsuetamente sul campo di Carciato da quest'anno e non a Trento. Carlo Ancelotti chiaramente sceglie un undici sperimentale, privandosi di tutti i nazionali, arrivati in Trentino soltanto ieri. Il giovane Gaetano viene provato ancora in mediana, in cabina di regia. Verdi gioca da seconda punta con Tutino a fare il centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Tutino, Verdi. All. Ancelotti. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sparandeo.