FOTO - A ruba le nuove maglie: sul sito del Napoli e di Marcelo Burlon sono già finite!

E' andata a ruba on line nel giro di poche ore la nuova maglia (qui le foto) del Napoli firmata Marcelo Burlon e Kappa. La divisa verrà indossata dai calciatori domani contro l'Inter, intanto è già sold out sullo store ufficiale del club azzurro: dalla S alla XXL, come si evince dalle foto, tutte le maglie (prezzo 150 euro) non sono disponibili. Ma anche sul sito ufficiale dello stilista argentino è già tutto sold out. Come prevedibile, tutti sono corsi ad acquistarla. Ma sono sold out anche altri articoli, ad esempio restano solo taglie forti per le tute da 250 euro.