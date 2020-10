FOTO - ASL, ecco il documento: azzurri obbligati all’isolamento nei propri domicili

Tante le illazioni e le opinioni riguardanti la non partenza del Napoli alla volta di Torino di questa sera. Gli azzurri come dimostra il documento ufficiale dell'Asl Napoli 1 Centro sono stati obbligati all'isolamento domiciliare. Infatti nel testo si legge che dopo la positività di ieri di Piotr Zielinski, i contatti stretti (del tipo ad alto rischio) individuati nell'indagine epidemiologica dovranno osservare e rispettare l'isolamento domiciliare per 14 giorni.