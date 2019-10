FOTO - Errore VAR, violato protocollo: "Review anche per gestire i giocatori e la gara nel finale"

Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, posta la foto del protocollo Var che spiega per bene cosa doveva accadere e non è successo ieri. Il protocollo, a quanto pare, è stato violato. Errore grave da parte dell'arbitro Giacomelli di Trieste perché la revisione può essere intrapresa anche per "gestire i calciatori o la gara o rendere credibile una decisione, ad esempio una decisione cruciale nel finale della gara". Esattamente quello che accaduto ieri con gli azzurri che si rifiutavano di riprendere il gioco e due espulsi dalla panchina.

Davvero esco pazzo, come dice il “mio” @MarcoGiordano6!

Perfino il Protocollo VAR suggerisce di andare al monitor per casi come quello di Giacomelli a Napoli... pic.twitter.com/vkw7DmjZ9S — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) October 31, 2019