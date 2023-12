FOTO - Gran Galà del Calcio, Kvara premiato per il gol più bello della passata stagione

Come da pronostici, Khvicha Kvaratskhelia vince il premio per il gol più bello della Serie A 2022/2023.

Come da pronostici, Khvicha Kvaratskhelia vince il premio per il gol più bello della Serie A 2022/2023. L'attaccante del Napoli è stato premiato al Gran Galà del Calcio 2023 per la splendida rete segnata al Maradona contro l'Atalanta dopo una magica serpentina nello scorso campionato. A premiare il georgiano è stato l'ex azzurro Fabio Quagliarella.

Queste le dichiarazioni di Kvara mentre ritirava il premio: "Grazie a tutti per avermi votato, anche gli altri in lizza erano molto belli! Non è stato un gol preventivato, solo dopo averlo fatto ho capito quanto fosse bello". Di seguito lo scatto della premiazione.