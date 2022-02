FOTO - Koulibaly dorme con la Coppa nel letto: "No, non è più un sogno"

Una serata magica per Kalidou Koulibaly e per il suo Senegal, che ai rigori ha battuto l'Egitto in finale e si è aggiudicato la Coppa d'Africa. Il difensore, e capitano, ha potuto dunque realizzare il sogno di alzare la Coppa simbolo dell'intero continente.

Dopo i festeggiamenti, Koulibaly ha postato una foto che lo ritrae beato nel letto abbracciato proprio alla Coppa: "Buona notte a tutti. No, non è più un sogno" scrive Kalidou in questo post su Instagram.