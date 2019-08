FOTO - Lozano, boom sui social: in poche ore il Napoli riscrive tutti i record e vola il profilo in spagnolo

Come da previsione grazie a Hirving Lozano, dopo poche ore dall'annuncio ufficiale, il Napoli ha già riscritto tutti i suoi record per quanto riguarda i social. Un paese di 130mln di abitanti ora è pronto a tifare Napoli per spingere la loro stella dopo il trasferimento più caro del calcio messicano. Da giorni bandiere messicane e bambole assassine imperversano nei commenti su Twitter, Facebook ed Instagram e dopo l'ufficialità c'è stato un boom per quanto riguarda follower e like. Il post con l'annuncio di Lozano è già quello con più like di sempre (in poche ore su Instagram è già a quota 230mila, superando il record di 160mila che era di Manolas) ed a breve lo stesso sarà per le views per la clip del suo arrivo.

Su Instagram il Napoli viaggia ad una media di +2400 followers al giorno, ma oggi alle 17 sono già +19.000 ed il 20 agosto ne sono stati addirittura +29.000. Stesso discorso per Facebook con un balzo di +40.000 followers, su Twitter con +10.000 ma il boom più evidente lo si registra sul profilo in spagnolo su Twitter che nonostante una fan base ridotta rispetto al principale (130mila contro 1.497.000) ha registrato oltre 10mila nuovi followers ed i post in spagnolo (quasi una decina, alcuni molto divertenti, hanno in alcuni casi più interazioni di quelli in italiano). E l'effetto Lozano, considerando anche l'orario in Messico, è appena iniziato. Aspettando riscontri anche da Amazon e dal merchandising...

Estamos seguros que esta charla fue así



️ @dries_mertens14: Qué golazo hiciste en el último Mundial. Ya tenía ganas de jugar contigo, @HirvingLozano70".



¿Cuántos goles marcará esta dupla? 🇲🇽↔️🇧🇪 pic.twitter.com/DxqfrQR2ez — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 23, 2019