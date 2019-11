FOTO - Messaggio splendido di Koulibaly: "A Napoli io e la mia famiglia ci sentiamo a casa!"

"Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa". Bellissimo messaggio social di Kalidou Koulibaly. Un semplice post per mettere a tacere tante voci sulla città partenopea. Oltre alla frase c'è la foto del difensore affacciato sul lungomare con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. Eccolo:

#Napoli pic.twitter.com/E7p7u1skvG — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 16, 2019