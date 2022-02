FOTO - Napoli-Inter, è già sold out! In un giorno esauriti tutti i settori

Tutti esauriti i biglietti disponibili per il big match di sabato alle 18 tra Napoli e Inter. I prezzi popolari fissati dal club azzurro hanno spinto tanti tifosi all'acquisto del biglietto. I biglietti erano già in vendità dal 4 febbraio e per le prime 48 ore la vendita era riservata ai soli possessori di voucher. Quest'oggi è partita la vendita libera e in poche ore tutti i tagliandi a disposizione sono stati letteralmente polverizzati. Restano ancora a disposizione solo alcune decine di biglietti delle curve inferiori. Si prevede dunque un’atmosfera da brividi per la gara contro la capolista. Di seguito la foto.