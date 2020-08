FOTO - Nuova maglia, niente toppa ma la scritta "Lete" resta rossa? Malumore tra i tifosi

Quando manca ormai meno di una settimana all'inizio del ritiro del Napoli, c'è ovviamente tanta attesa per conosce anche quella che sarà la nuova maglia della squadra di Gattuso. Stanno facendo il giro dei social delle immagini che ritraggono proprio quelle che sarebbero le divise 2020/21: queste, infatti, sarebbero comparse erroneamente per qualche secondo sugli store. La nuova maglia azzurra, come già circolato mesi fa, vedrebbe i vari sponsor senza toppe (come da regolamento, quest'anno), ma con la scritta Lete che resterebbe in rosso sposandosi male con gli altri colori. Anche per questo non manca il malumore per chi si attendeva la scritta in bianco o almeno in blu, come tra l'altro è rappresentato il logo originale Lete.