FOTO - Nuove maglie da allenamento in vendita da domani: info e dove acquistarle

Dopo le nuove maglie del Napoli presentate lunedì scorso, da domani saranno in vendita anche quelle da allenamento. Il nuovo training kit targato con sponsor Ebay è disponibile da venerdì 14 alle ore 15 su webstore della SSC Napoli, eBay Official Store e in tutti gli store ufficiali del club.