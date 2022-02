FOTO - Osimhen in campo da solo: riscaldamento più lungo dopo il sovraccarico al ginocchio

Victor Osimhen è entrato in campo da solo, prima degli altri, per anticipare il riscaldamento. E allungarlo, evidentemente, in virtù del sovraccarico muscolare al ginocchio di cui ha risentito nei giorni scorsi. A riferirlo è il corrispondente de La Gazzetta dello Sport Ricci su Twitter: "Osimhen è uscito prima da solo per scaldarsi. È titolare, ma evidentemente le sensazioni fisiche non sono perfette".

