FOTO - San Paolo, altri lavori: ecco come apparirà la scritta 'Napoli' nei distinti

Non sono terminati i lavori ai sediolini, almeno nei Distinti. A breve infatti dovrebbe esserci altri lavori per formare con i sediolini la scritta Napoli. La redazione di Kiss Kiss ha fornito in esclusiva le immagini di come apparirà la scritta secondo i rendering. Ecco la foto:

ESCLUSIVA: vi mostriamo in anteprima come sarà la scritta #NAPOLI nel settore Distinti dello Stadio San Paolo #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Mhbiz8G9Ns — Radio KissKissNapoli (@kisskissnapoli) September 12, 2019