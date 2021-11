FOTO TN - Stadio Maradona, file moderate ai tornelli

Si registrano file moderate ai tornelli dello Stadio Diego Armando Maradona a circa un'ora fa dalla loro apertura. Procede l'afflusso all'impianto di Fuorigrotta per il match delle 18 tra Napoli ed Hellas Verona. Per la prima volta in stagione i biglietti per la Curva A inferiore sono stati quasi tutti venduti, questo a testimoniare il ritorno degli Ultras allo stadio. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato all'esterno del Maradona.