FOTOGALLERY - Maglie Napoli, la seconda versione "mint green"! Nuovi colori per la terza

Tutto confermato: bianca con bordi verdini la seconda maglia, nella terza sarà presente anche il rosa. Il Napoli sul proprio account Instagram ha svelato i colori di tutte le divise da gioco della prossima stagione. Questa la descrizione della Kappa per la maglia da trasferta: "Per la seconda maglia, il centro R&D Kappa®, mantiene il design pulito proposto nella versione Home, proponendo una maglia colore mint green con dettagli verde scuro sul colletto e sulle maniche così come il logo Kappa sulle spalle. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale"

Ecco la fotogallery dal profilo social del club con tutti i dettagli: