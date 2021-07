FOTOGALLERY TN - Fine delle vacanze per Zielinski: il polacco si aggrega al gruppo dopo il permesso

Al quinto giorno di ritiro c'è un volto nuovo a Dimaro. Fine delle vacanze per Piotr Zielinski, aggregatosi per l'allenamento pomeridiano alla squadra dopo aver beneficiato di un permesso post-Europei. Il centrocampista polacco è apparso sul terreno di gioco del campo di Carciato a metà seduta, ma ancora non si allena. Accomodatosi in panchina, l'ex Empoli guarda l'allenamento a bordocampo con la dirigenza azzurra.