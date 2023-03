Futuro nebuloso per Zielinski e Lozano: rischio addio a fine stagione?

Destino nebuloso per Zielinski e Lozano. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024

Destino nebuloso per Zielinski e Lozano. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Tutto fermo sul fronte di Zielinski e su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chucky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l'altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica dell'abbattimento degli stipendi intrapresa un'estate fa".