Garcia ha già delineato il primo rinforzo a centrocampo

Queste le parole di Rudi Garcia durante l'incontro coi tifosi. Chiaro l'identikit del prossimo colpo a centrocampo del Napoli

"Ndombele l'ho conosciuto in Francia quando era al Lione da avversario. Ora non è più con noi e troveremo un giocatore per sostituirlo.

Chi è a Napoli deve saper giocare a pallone, ma vorrei trovassimo un calciatore di fisicità per aiutare Anguissa in questo ambito". Queste le parole di Rudi Garcia durante l'incontro coi tifosi. Chiaro l'identikit del prossimo colpo a centrocampo del Napoli che ora dovrà accelerare anche per questa operazione per permettere al tecnico del Napoli di inserire al più presto questo rinforzo.